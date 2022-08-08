بوغدانوف يبحث مع هنية الوضع في قطاع غزة ويؤكد موقف روسيا المؤيد لعودة التهدئة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"إسماعيل هنية، أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت في 7 أغسطس، محادثة هاتفية بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية".

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وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة ورحب بجهود الوساطة.

كما تم التأكيد على أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومساء أمس الأحد، دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار بدأ الساعة 11:30 ليلا.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: موقع الخارجية الروسية mid.ru