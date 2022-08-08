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ضاحي خلفان يوجه دعوة لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة" لها

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ضاحي خلفان يوجه دعوة لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد
AP
ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
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بعد التطورات الأخيرة في فلسطين، وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، دعوة إلى كل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات: "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا".

وأضاف خلفان : "نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل، ولكن نرفص رفضا باتا أن تستمر هذه العلاقة مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته".

 وأردف: "يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم".

كما كتب نائب رئيس شرطة دبي في "تويتر": "2037-2040..ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم"، مضيفا: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب، كما اتصوره".

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وتابع: "إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة..وستذكرون ما اقوله لكم".

المصدر: RT

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