ضاحي خلفان يوجه دعوة لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة" لها

بعد التطورات الأخيرة في فلسطين، وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، دعوة إلى كل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات: "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا".

وأضاف خلفان : "نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل، ولكن نرفص رفضا باتا أن تستمر هذه العلاقة مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته".

وأردف: "يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم".

دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل ولكن نرفص رفضا باتا أن تستمر هذه العلاقة مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

كما كتب نائب رئيس شرطة دبي في "تويتر": "2037-2040..ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم"، مضيفا: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب، كما اتصوره".

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وتابع: "إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة..وستذكرون ما اقوله لكم".

2037-2040 ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب كما اتصوره. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

اسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة..وستذكرون ما اقوله لكم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

المصدر: RT