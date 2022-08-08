إسرائيل تعلن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط اعتبارا من الـ9 صباحا

أكد منسق العمليات الإسرائيلية أن "الإعلان عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، هو بصيغة "إنسانية" فقط، بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، ووفقا لتقييم الوضع".

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وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية: "الإعلان عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءا من الساعة التاسعة صباحا ووفقا لتقييم الوضع".

وأضاف: "سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة".

من جهتها، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "الجانب الإسرائيلي يبلغنا بإعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" الساعة التاسعة صباحا للمرضى والأجانب وعرب 48، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا، فيما سيكون مفتوحا للعودة لغزة حتى الساعة 7 مساء".

ومساء أمس الأحد، دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار بدأ الساعة 11:30 ليلا.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

كما ورد في الاتفاق أن مصر تضمن الافراج عن الأسير لدى إسرائيل، خليل عواودة، ونقله للعلاج، والافراج أيضا عن الأسير، بسام السعدي.

وشهدت دقائق ما بعد الهدنة تبادلا للقصف بين الجيش الاسرائيلي و"سرايا القدس"، الجناح العسكري بحركة "الجهاد الإسلامي"، رغم اتفاق الطرفين على دخولها حيز التنفيذ.

وأكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

المصدر: RT