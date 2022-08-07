وزير لبناني: خارجيتنا وصفت العدوان على غزة بـ"غير المبرر" ولكن وجود الكيان الإسرائيلي هو غير المبرر

علّق وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى على بيان وزارة خارجية بلاده الذي وصف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"غير المبرر"، مشددا على أن هذا التصعيد يرتقي إلى "الجرائم الوحشية".

وقال المرتضى في تغريدة عبر "تويتر": "خارجيتنا وصفت العدوان على غزة بـ(غير المبرر)".

وأضاف: "وجود الكيان الإسرائيلي هو غير المبرر ويشكل خرقا لقانون الطبيعة وللقوانين الدولية ولسيرورة التاريخ في هذه الجغرافيا المقدسة".

وأضاف: "ما يصدر عنه ينبغي وصفه في جميع الأحوال، بصفته الحقيقية: جرائم وحشية تتبرأ منها الإنسانية".

وأرفق التغريدة بصورة كتب عليها: "إسرائيل شر مطلق".

خارجيتنا وصفت العدوان على غزة ب"غير المبرر".

وجود الكيان الإسرائيلي هو غير المبرر ويشكل خرقًا لقانون الطبيعة وللقوانين الدولية ولسيرورة التاريخ في هذه الجغرافيا المقدسةوما يصدر عنه ينبغي وصفه، في جميع الاحوال، بصفته الحقيقية: جرائم وحشية تتبرأ منها الإنسانية.#فلسطين_تقاومpic.twitter.com/Ts942S7lG0 — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) August 7, 2022

المصدر: RT