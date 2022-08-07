مسؤول ليبي: إذا تأكد وجود العينات في الخبز فكل الليبيين سيصابون بالأمراض الخبيثة

أكد مصطفى بن قدارة مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة في ليبيا أن وزارة الاقتصاد أصدرت العديد من القرارات لمنع توريد مادة برومات البوتاسيوم وحظر استعمالها.

وجاءت تصريحات المسؤول الليبي بعد الجدل الذي أثير حول المادة التي تستعمل كمحسن للخبز لكن زيادتها عن الحد المطلوب يمكن أن تسبب بعض الأمراض السرطانية.

وأضاف في تصريح لصحيفة "صدى" الاقتصادية أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة وزيارة المطاحن والمخابز وأخد عينات من الدقيق ومن رغيف الخبز، مشيرا إلى أنهم ووجدوا في تلك العينات محسنات ولكن تضاف بنسب معتمدة عالميا.

كما أكد بن قدارة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيما يخص المواد المستهلكة كرغيف الخبز والخضروات والسلع الأساسية.

وتابع قائلا: "نعد من المستهلكين قبل أن نكون مسؤولين.. وإذا تأكد الخبر كل الليبيين سيصابون بالأمراض الخبيثة".

وأضاف بن قدارة أن اجتماع سيعقد مع المطاحن وخاص التي تم ذكرها في نتائج العينات لمعرفة الأسباب، كما قال أيضا إن الوزارة تستبعد وجود مادة برومات البوتاسيوم من خلال ما تم متابعته ومن خلال القرارات النافذة بمنع توريد برومات البوتاسيوم.

وشد على أنه إذا تأكد هذا الخبر سيتم لتخاذ الإجراءات المناسبة وهناك قوانين سيتم تطبيقها.

كما أشار إلى أن الإدارة تتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز المواصفات والمعايير ومصلحة الجمارك فيما يخص الغذاء والسلع الموجودة في السوق الليبي.

المصدر: صحيفة "صدى" الليبية