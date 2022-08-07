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إيران تجدد استعدادها لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء

أخبار العالم العربي

إيران تجدد استعدادها لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
Gettyimages.ru
علم إيران
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب استعداد إيران مجددا لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن بو حبيب تلقى اتصالا من عبد اللهيان "تم التشاور خلاله، بالتداعيات الخطيرة لإقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني".

وأضافت أن عبد اللهيان "جدد استعداده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان".

وتابعت أن الوزيرين "تداولا بآخر التطورات في مفاوضات الملف النووي، فيما أعرب عبد اللهيان عن رغبة بلاده بوصول المفاوضات الى خواتيمها المرجوة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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