زياد النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى

أعلن الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أنه بحال عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه عبر الوسيط المصري، فإن الحركة ستستأنف القتال.

وقال النخالة في تصريح: "أنحني لشهداء شعبنا العظام وعلى رأسهم المجاهدين القادة العظام".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سجلت إنجازا وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي".

وشدد على أن "الحركة الجهاد هي اليوم أقوى وكل مدن العدو كانت تحت مرمى صواريخ المقاومة".

ولفت إلى أن "تحركنا للدفاع عن وحدة الشعب والاحتلال انطلق في عدوانه لإنهاء حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ولكننا خرجنا أكثر قوة من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن "58 مستوطنة كانت اليوم تحت قصف سرايا القدس فضلا عن المدن تل أبيب وأسدود وعسقلان وغيرها من المدن المحتلة وسيطرنا على الميدان العسكري ولنا اليد العليا".

وتابع: "لو حقق العدو إنجازا لما سعى للاتفاق مع الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار برعاية مصرية".

وأردف قوله: "ذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه عبر الوسيط المصري، سنستأنف القتال مرة أخرى، وليفعل الله بنا ما يشاء".

المصدر: RT