"سرايا القدس" تجدد قصف المدن الإسرائيلية

أطلقت "سرايا القدس" في قطاع غزة مساء يوم الأحد رشقة صاروخية جديدة استهدفت المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت إذاعة الأقصى بإطلاق رشقة صاروخية للمقاومة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

أنها التاسعة

تاسعة البهاء

تاسعة العز pic.twitter.com/EvOiVd4511 — حسن Hasen🇵🇸🇸🇾🇵🇸🇸🇾🇵🇸🇸🇾 (@Hasen58523668) August 7, 2022

وقارب عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة منذ يوم الجمعة، من الـ1000 صاروخ، خلفت أضرارا بمنازل وممتلكات الإسرائيليين الخاصة والعامة.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن فشل الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ما استدعى تأجيل الإعلان عنه.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مساء الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام