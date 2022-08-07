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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 41 بينهم 15 طفلا وإصابة 311 في الهجوم الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 41 بينهم 15 طفلا وإصابة 311 في الهجوم الإسرائيلي
Gettyimages.ru
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 41 بينهم 15 طفلا، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 311.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.

المصدر: "وفا" + RT

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