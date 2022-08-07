بالفيديو.. رشقات صاروخية ثقيلة للمقاومة الفلسطينية على المدن والمستوطنات الإسرائيلية

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق رشقات صاروخية على المدن والمستوطنات الإسرائيلية ردا على العدوان على القطاع واغتيال قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".

وقارب عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة منذ يوم الجمعة، من الـ1000 صاروخ، خلفت أضرارا بمنازل وممتلكات الإسرائيليين الخاصة والعامة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد، بإطلاق أكثر من 950 صاروخا من داخل قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق إسرائيلية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

المصدر: RT + "تليغرام"