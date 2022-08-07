سقوط عدد من القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي بالقرب من مقبرة الفالوجة شمالي غزة (صور + فيديو)

أفاد مراسل RT في فلسطين مساء يوم الأحد بمقتل 5 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي بالقرب من مقبرة الفالوجة شمالي قطاع غزة.

ومن جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف.

هذا، وأفادت إذاعة "الأقصى"، بوقوع 5 شهداء غالبيتهم أطفال في استهداف بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي عل غزة، إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا وأكثر وإصابة 311 بجروح مختلفة في كل محافظات قطاع غزة.

عاجل| مصادر محلية: ارتقاء 5 فلسطينيين معظمهم من الأطفال بقصف للاحتلال قرب مقبرة الفالوجة شمال قطاع غزة.#جمال_العدل_يسي_للخليجpic.twitter.com/F2aTtkHbTs — Burhan Altaş (@AltasBurhan) August 7, 2022

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 950 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية