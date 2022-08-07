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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب ويافا وبات يام وحولون تتعرض حاليا لقصف صاروخي كبير

المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل

أخبار العالم العربي

المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل
RT
المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل
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قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد إن المقاومة الفلسطينية أطلقت وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وابلا كبيرا من الصواريخ استهدف إسرائيل قبل إعلان مرتقب للهدنة.

ومجمل الصواريخ التي تم اطلاقها من قطاع غزة من يوم الجمعة وحتى اليوم بلغ  935 قذيفة صاروخية.

المصدر: وسائل إعلام

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