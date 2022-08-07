المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل
RT
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قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد إن المقاومة الفلسطينية أطلقت وابلا من الصواريخ باتجاه أراضي جنوب إسرائيل.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وابلا كبيرا من الصواريخ استهدف إسرائيل قبل إعلان مرتقب للهدنة.
ومجمل الصواريخ التي تم اطلاقها من قطاع غزة من يوم الجمعة وحتى اليوم بلغ 935 قذيفة صاروخية.
#عاجـــــــــــل— تأكد - مصر (@VerifgEgN) August 7, 2022
رشقة صاروخية من غزة الآن🇵🇸 pic.twitter.com/ryAfiFZCZd
المصدر: وسائل إعلام