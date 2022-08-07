القيادي في "الجهاد الإسلامي" محمد الهندي: من المبكر الحديث عن موعد لوقف النار ووفد مصري وصل غزة

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" محمد الهندي مساء يوم الأحد إنه من المبكر الحديث عن موعد لوقف النار.

وأكد في تصريح صحفي لـ"شبكة قدس" الإخبارية أنه من المبكر الحديث عن موعد محدد لوقف إطلاق النار، رغم وجود اتصالات مكثفة مع الوسطاء خاصة مصر.

وأشار إلى أن مطالبهم يجب أن تكون واضحة ومحددة في الإعلان المصري قبل التوصل لتحديد ساعة وقف النار.

عاجل| في تصريح صحفي لـ"شبكة قدس".. رئيس الدائرة السياسية لحركة الــجــــهاد الإســلامي محمد الهندي: " مطالبنا يجب أن تكون واضحة ومحددة في الإعلان المصري قبل التوصل لتحديد ساعة وقف النار".#فلسطين — شبكة قدس | عاجل (@Qudsn_Brk) August 7, 2022

وفي وقت سابق، أفادت قناة i24 NEWS نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات وقف النار في غزة مستمرة لكن لا اتفاق حتى اللحظة.

من جهته، أفاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إليعازر شتيرن للقناة 12 العبرية بوجود تقدم كبير نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

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وصرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا في تصريح لقناة "الميادين" بأن "الوساطات التي تجري تسعى لإنقاذ الكيان الصهيوني".

وشدد على أنهم "لن يقبلوا أي وساطة لا تؤكد حقنا في الدفاع عن شعبنا"

وأفاد بأنه لا وقف لإطلاق النار إذا لم يلتزم الاحتلال جديا بشروط المقاومة وحركة الجهاد.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 850 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

يتبع..