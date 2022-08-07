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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب ويافا وبات يام وحولون تتعرض حاليا لقصف صاروخي كبير

فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة (فيديو)
RT
فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة
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وثق مقطع فيديو نشرته قناة 11 العبرية مساء يوم السبت فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 550 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات

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