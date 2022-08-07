"سرايا القدس" تنشر فيديو لرشقات صاروخية استهدفت المدن الإسرائيلية ردا على اغتيال خالد منصور

نشرت "سرايا القدس" مساء يوم الأحد مقطع فيديو لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية ضمن عملية "وحدة الساحات"، وذلك ردا على اغتيال خالد منصور القيادي البارز في السرايا.

وقصفت "سرايا القدس" عددا كبيرا من المدن والبلدات والمواقع الاسرائيلية برشقات صاروخية كثيفة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 850 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT