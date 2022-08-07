هنية وبوغدانوف يبحثان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقفه بشكل فوري.

ووفق ما ذكرته "حماس"، أجرى هنية اتصالا هاتفيا بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقش الطرفان خلاله "العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك".

كما استعرض رئيس الحركة، "الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سواء الاغتيالات أو قتل الأطفال"، مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

المصدر: شهاب نيوز