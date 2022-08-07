لحظة بلحظة.. تطورات ساعات المساء للحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل

تواصل مساء اليوم القصف المتبادل بين سرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي وفصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قبل ساعات من أعلان محتمل لهدنة.

-أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء يوم الأحد تصديها للطيران الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع بإطلاق صاروخ مضاد للطيران.

- إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مطار حيفا

- سرايا القدس وألوية الناصر تقصفان عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري برشقات صاروخية مكثفة

يتبع..