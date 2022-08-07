لحظة بلحظة.. تطورات ساعات المساء للحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل
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تواصل مساء اليوم القصف المتبادل بين سرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي وفصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قبل ساعات من أعلان محتمل لهدنة.
-أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء يوم الأحد تصديها للطيران الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع بإطلاق صاروخ مضاد للطيران.
- إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مطار حيفا
- سرايا القدس وألوية الناصر تقصفان عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري برشقات صاروخية مكثفة
يتبع..