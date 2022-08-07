"كتائب القسام" تعلن مقتل أحد عناصرها في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

قالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب مساء يوم الأحد إن المجاهد أحمد محمد عفانة من معسكر جباليا قتل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان: "نزفّ المجاهد أحمد محمد عفانة من معسكر جباليا والذي ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

كتائب القسام تزف المجاهد أحمد محمد عفانة من معسكر جباليا والذي ارتقى خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة pic.twitter.com/09xTWZkkfU — حسن عبد العزيز (إعلامي)🇵🇸 (@HassanAbdAziz6) August 7, 2022

وقصفت إسرائيل يوم السبت مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، بينهم أطفال، جراء القصف.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT