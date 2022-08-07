قناة إسرائيلية: مفاوضات وقف النار في غزة مستمرة لكن لا اتفاق حتى اللحظة

أفادت قناة i24 NEWS مساء الأحد نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات وقف النار في غزة مستمرة لكن لا اتفاق حتى اللحظة.

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وقال التلفزيون المصري إن القاهرة أكدت استمرار جهودها لتحقيق التهدئة في قطاع غزة.

من جهته، أفاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إليعازر شتيرن للقناة 12 العبرية بوجود تقدم كبير نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

وصرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا في تصريح لقناة "الميادين" بأن "الوساطات التي تجري تسعى لإنقاذ الكيان الصهيوني".

وشدد على أنهم "لن يقبلوا أي وساطة لا تؤكد حقنا في الدفاع عن شعبنا"

وأفاد بأنه لا وقف لإطلاق النار إذا لم يلتزم الاحتلال جديا بشروط المقاومة وحركة الجهاد.

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وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس يواصل اتصالاته منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع جميع الجهات من أجل وقف الحرب فورا.

وكانت إسرائيل قد أكدت أنها توافق على التوصل لهدنة في غزة، ونقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن إسرائيل وافقت على التوصل لهدنة في غزة عرضها وسطاء مصريون.

وقال مصدر مصري إن إسرائيل وافقت على هدنة مقترحة في غزة، وأن القاهرة تنتظر الرد الفلسطيني.

من ناحية ثانية صرح مسؤول فلسطيني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأن الهدنة قد تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام