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كتلة "الجيل الجديد": سلطات إقليم كردستان العراق اعتقلت 600 شخصا شاركوا في احتجاجات الأمس

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كشفت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، عن عدد المعتقلين خلال احتجاجات الأمس في بعض مدن إقليم كردستان العراق.

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وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، إن "السلطات في الإقليم قمعت التظاهرات ولم تسمح بالاحتجاج، على الرغم من سلميتها، ووصل عدد المعتقلين إلى 600 معتقل ليوم أمس فقط".

وأضافت أن "السلطات في أربيل اعتقلت مجموعة من البرلمانيين من حركة الجيل الجديد، وحوصر منزل نائبة أيضا، ولم يسمحوا لها بالخروج، بالإضافة إلى مرشح رئاسة الجمهورية التابع لحركتنا".
وتابعت سروة عبد الواحد، أن "كتلة الجيل الجديد ترفض التجاوزات وستستمر في التظاهرات حتى يستجيبوا لمطالب الشعب في إقليم كردستان".

المصدر: RT

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