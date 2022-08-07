البرلمان الصومالي يمنح الثقة لحكومة حمزة عبدي بري بأغلبية ساحقة

منح البرلمان الصومالي الثقة للحكومة الفيدرالية الجديدة، التي تشكلت برئاسة حمزة عبدي بري، في الثاني من أغسطس الجاري، بأغلبية ساحقة.

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وحضر جلسة التصويت، التي عقدت في مقر البرلمان المؤقت بمقديشو، اليوم الأحد، 237 نائبا من أصل 275 هم جميع أعضاء الهيئة التشريعية.

وصوت 229 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، بينما رفض 7 نواب مشروع منح الثقة للتشكيلة الوزارية، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويتكون البرلمان الصومالي من مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، وتقتصر مهمة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية على مجلس الشعب فقط، حسب الدستور الصومالي.

المصدر: قنا