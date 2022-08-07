‌‎ مصادر مصرية: الجهود المصرية مستمرة مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد الراهن في غزة

أفادت مصادر مصرية لوسائل إعلام محلية بأن "الجهود المصرية مستمرة مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد الراهن" في غزة.

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وفي وقت سابق، نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول مصري قوله: "إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار خلال 48 ساعة، فإن "حماس" في تقديرنا ستنضم للقتال".

وطالب المسؤول المصري إسرائيل بـ"قبول مطالب حركة الجهاد الإسلامي".

وأفاد مراسلنا بأن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اتخذت قرارا بـ"عدم التعاطي مع أي جهود وساطة" بخصوص الحرب مع إسرائيل، إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات".

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في وقت سابق عن "استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"سرايا القدس"، رأفت الزاملي "أبو النور"، رفقة، خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الحركة".

وقالت "الجهاد الإسلامي": "إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

المصدر: RT