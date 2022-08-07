"سرايا القدس": قدراتنا الصاروخية جزء يسير مما أعددناه وسنجعل "غلاف غزة" غير قابل للحياة

قال الناطق باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أبو حمزة، إن "قدراتنا الصاروخية جزء يسير مما أعددناه، وسنجعل "غلاف غزة غير قابل للحياة".

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وأضاف أبو حمزة: "إننا في سرايا القدس نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا المجاهد، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء- رفقة قادة ومجاهدي السرايا الشجعان بالميدان".

وأضاف: "إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد".

وأردف الناطق العسكري باسم "سرايا القدس": "ندعو كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات"، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين".

وتابع أبو حمزة: "إننا في سرايا القدس بدماء الشهيدين القائدين الكبيرين تيسير الجعبري وخالد منصور وإخوانهم المجاهدين نزداد صلابة وشموخاً في معركتنا "وحدة الساحات"، التي تؤكد أن القيادة في مقدمة الصفوف والمواجهة، وعليه نعاهد الله ثم أبناء شعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى "غلاف غزة"، بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة، إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد".

المصدر: RT