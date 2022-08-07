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القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على أربعة عناصر في فصائل مسلحة لاستهدافهم مطار بغداد الدولي

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على أربعة عناصر في فصائل مسلحة لاستهدافهم مطار بغداد الدولي
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص بتهمة استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن "المجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في الثامن والعشرين من يناير 2022".

القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على أربعة عناصر في فصائل مسلحة لاستهدافهم مطار بغداد الدولي

وأضافت، أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

من جهته كشف مصدر عراقي لـRT عن جزء من هوية المتهمين وقال إن "هؤلاء ينتمون لفصائل شيعية مسلحة".

المصدر: RT

القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على أربعة عناصر في فصائل مسلحة لاستهدافهم مطار بغداد الدولي

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