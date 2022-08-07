الحكيم للكاظمي: يجب إبعاد مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين عن الخلافات السياسية

أكد رئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية إبعاد مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين عن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب.

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وقال الحكيم في بيان صحفي: "استقبلنا صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتداولنا في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي، وبينا أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن خلافات القوى السياسية، وجددنا اﻹشارة إلى ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل".



وأضاف، أن "الوفرة المالية حدث عرضي لا بد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية، وشددنا على الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات، كما أكدنا أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".



وتابع الحكيم: "دعونا أيضا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله، وشددنا على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من منطلق المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".



المصدر: RT