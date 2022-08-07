تشييع جنازة القيادي في "سرايا القدس" خالد منصور بمدينة رفح (فيديو)

انطلق، اليوم الأحد، موكب تشييع جنازة القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، خالد منصور، في مدينة رفح.

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وشارك عدد كبير من الفلسطينين في موكب التشييع، بعد يوم واحد من اغتياله بغارة جوية إسرائيلية.

وأفاد مراسلنا بأن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اتخذت قرارا بـ"عدم التعاطي مع أي جهود وساطة" لوقف الحرب مع إسرائيل، إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات".

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في وقت سابق عن "استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"سرايا القدس"، رأفت الزاملي "أبو النور"، رفقة، خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الحركة".

وقالت "الجهاد الإسلامي": "إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

المصدر: RT