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الثالث خلال نصف ساعة.. انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض بيت قصفته القوات الإسرائيلية في رفح (فيديو)

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الثالث خلال نصف ساعة.. انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض بيت قصفته القوات الإسرائيلية في رفح (فيديو)
Gettyimages.ru
الثالث خلال نصف ساعة.. انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض البيت الذي قصفه الاحتلال في رفح
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أعلن الدفاع المدني في غزة فجر يوم الأحد، انتشال قتيل ووالدته من تحت أنقاض منزلهم المدمر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة انتشال جثماني أم وابنها من تحت أنقاض المنازل المُدمرة غربي رفح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان إسماعيل دويك ووالدته هناء إسماعيل الخالدي من تحت أنقاض منزلهم المستهدف في رفح.

وذكر مراسل RT أن الدفاع المدني تمكن من انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض بيت قصفته القوات الإسرائيلية في رفح، مشيرا إلى أنه الجثة الثالثة التي يتم إخراجها من تحت الركام خلال نصف ساعة.

وكانت الداخلية في غزة قد أصدرت بيانا قالت فيه إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية العسكرية، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، تعمل في هذه الأثناء من أجل إخلاء العديد من المفقودين من تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة مساء السبت.

وأكدت أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في التعامل الميداني بسبب اكتظاظ المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

وأوضحت أنه تم استخدام معدات وآليات ثقيلة كي تتمكن فرق الإنقاذ من شق طريق يوصلها للمنزل المستهدف تمهيدا لإزالة الأنقاض والوصول للمفقودين.

المصدر: RT

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