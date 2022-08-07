الثالث خلال نصف ساعة.. انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض بيت قصفته القوات الإسرائيلية في رفح (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في غزة فجر يوم الأحد، انتشال قتيل ووالدته من تحت أنقاض منزلهم المدمر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة انتشال جثماني أم وابنها من تحت أنقاض المنازل المُدمرة غربي رفح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان إسماعيل دويك ووالدته هناء إسماعيل الخالدي من تحت أنقاض منزلهم المستهدف في رفح.

الشاب اسماعيل دويك هو عريس زُف لعروسه قبل أيام وقبل قليل يعاد زفه شهيد بعد انتشاله من أسفل حطام المنزل في مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

من جديد فتاة في عمر الزهور ببلدي ترملت ! وأم وأب وعائلة قهرت ! لم يكتمل الحلم في أي بيت بفعل هذه الجرائم البشعة! pic.twitter.com/1CUK4DPPaP — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) August 7, 2022

لحظة انتشال جثماني أم وابنها من تحت أنقاض المنازل المُدمرة غربي رفح جنوب قطاع غزة .#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/dKst2yXi9b — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 6, 2022

وذكر مراسل RT أن الدفاع المدني تمكن من انتشال جثمان جديد من تحت أنقاض بيت قصفته القوات الإسرائيلية في رفح، مشيرا إلى أنه الجثة الثالثة التي يتم إخراجها من تحت الركام خلال نصف ساعة.

وكانت الداخلية في غزة قد أصدرت بيانا قالت فيه إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية العسكرية، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، تعمل في هذه الأثناء من أجل إخلاء العديد من المفقودين من تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة مساء السبت.

وأكدت أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في التعامل الميداني بسبب اكتظاظ المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

وأوضحت أنه تم استخدام معدات وآليات ثقيلة كي تتمكن فرق الإنقاذ من شق طريق يوصلها للمنزل المستهدف تمهيدا لإزالة الأنقاض والوصول للمفقودين.

المصدر: RT