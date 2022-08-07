مفتي سلطنة عمان: ندين العدوان الغاشم والإجرام السافر للكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة

دان مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل 24 فلسطينيا بينهم أطفال.

وقال الخليلي في تغريدة على الحساب الرسمي لمفتي سلطنة عمان" ندين العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على المواطنين رجالا ونساء في أرض فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة".

وتابع "وإنا إذ ندين هذا الإجرام السافر لندعو الأمة الإسلامية جميعا أن تقف بكل قوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي، وأن تساند بالحال والمال إخواننا في الأرض المحتلة".

إنّا لنُدين العدوان الغاشم الذي شنّه الكيان الصهيوني على المواطنين رجالًا ونساءً في أرض #فلسطين المحتلة وفي قطاع #غزة، وإنّا إذ نُدين هذا الإجرام السافر لندعو الأمة الإسلامية جميعًا أن تقف بكل قوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي، وأن تساند بالحال والمال إخواننا في الأرض المحتلة. pic.twitter.com/x3JNVS7q9X — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 6, 2022

وجرت اتصالات بين اسرائيل وسلطنة عمان لتطبيع العلاقات، حيث قام رئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو في أكتوبر من العام 2018 بزيارة إلى سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس.

المصدر: RT