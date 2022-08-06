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مجموعات من الإسرائيليين يؤدون صلوات تلموديه أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى (فيديو)

أخبار العالم العربي

مجموعات من الإسرائيليين يؤدون صلوات تلموديه أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى (فيديو)
Gettyimages.ru
القدس
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعات من الإسرائيليين تؤدي صلوات تلمودية في هذه الأثناء أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى، تزامنا مع وصول عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن "مستوطنين يؤدون طقوس تلمودية عند أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس".

وتدوال النشطاء عبر "تويتر" فيديو يوثق أداء هذه الطقوس.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" بأن عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير يقتحم منطقة باب القطانين بالقدس تزامنا مع إحياء ذكرى "خراب الهيكل".

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام" + "فلسطين اليوم"

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