مجموعات من الإسرائيليين يؤدون صلوات تلموديه أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعات من الإسرائيليين تؤدي صلوات تلمودية في هذه الأثناء أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى، تزامنا مع وصول عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن "مستوطنين يؤدون طقوس تلمودية عند أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس".

وتدوال النشطاء عبر "تويتر" فيديو يوثق أداء هذه الطقوس.

#شاهد.."مستوطنون يؤدون طقوس تلمودية عند أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس." pic.twitter.com/1p53zhQfp0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2022

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" بأن عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير يقتحم منطقة باب القطانين بالقدس تزامنا مع إحياء ذكرى "خراب الهيكل".





وسط حماية مشددة.. المتطرف ايتامار بن غفير يصل مع المستوطنين إلى أحد أبواب الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" pic.twitter.com/05X6R5mFUZ — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 6, 2022

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام" + "فلسطين اليوم"