الصحة الفلسطينية: 24 قتيلا بينهم 6 أطفال ومسنة في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24، و203 إصابات.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "من بين الشهداء 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة"، مشيرة إلى مقتل 9 فلسطينيين خلال الساعة الأخيرة في غارات شنتها طائرات القوات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن "العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا لليوم الثاني على التوالي"، مؤكدا وجود إصابات في العناية المكثفة وذلك يرفع عدد القتلى من حين لآخر.

وصرح بأن "العدوان تزامن مع حصار قطاع غزة، مما جعل المنظومة الصحية في حالة عوز مستمر".

وأفاد في السياق ذاته، أن الأجهزة الطبية قامت اليوم بوقف العمليات المجدولة لإعطاء الفرصة للمصابين.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال الأدوات الطبية إلى قطاع غزة.

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وأوضح أن أزمة الوقود أثرت على عمل الطواقم الطبية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالعد التنازلي لوقف الوقود خلال 72 ساعة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام