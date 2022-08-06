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الأردن: من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم

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الأردن: من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم
Gettyimages.ru
وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي
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بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم.

وأكد الوزير في تغريدة على "تويتر" يوم السبت، ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم الشريف (المسجد الأقصى) يوم الأحد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورة للحؤول دون مزيد تصعيد.

كما أكد الدبلوماسي الأردني ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المدان على غزة وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وشدد على أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

المصدر: RT

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