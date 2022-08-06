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إعلام لبناني: النار ما زالت مشتعلة في إهراءات المرفأ والصوامع المتبقية مهددة بالانهيار قريبا

أخبار العالم العربي

إعلام لبناني: النار ما زالت مشتعلة في إهراءات المرفأ والصوامع المتبقية مهددة بالانهيار قريبا
Gettyimages.ru
إهراءات مرفأ بيروت
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن النيران ما زالت مشتعلة بإهراءات مرفأ بيروت التي تحتوي على الذرة، مشيرة إلى أن الصوامع الشمالية المتبقية أيضا مهددة بالانهيار قريبا.

وقالت قناة MTV إن "النيران ما زالت مشتعلة في الإهراءات وهذه الصوامع تحتوي على الذرة وعند انهيارها ستزداد النيران".

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وأضافت أنه "على الرغم من انهيار أجزاء من الصوامع، إلا أن الحساسات التي تعطي إحداثيات عن أوضاع الإهراءات لم تتأثر، وسجلت حركة ميول باتت معها الصوامع الشمالية المتبقية بخطر الانهيار قريبا جدا".

 

المصدر: MTV

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