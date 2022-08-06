"سرايا القدس" تعرض مشاهد لقصف مدن ومستوطنات إسرائيلية (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت مشاهد من القصف الذي استهدف مدنا ومستوطنات إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس إن القصف ضمن معركة "وحدة الساحات" ردا على اغتيال القائد تيسير الجعبري وإخوانه واعتقال الشيخ المجاهد بسام السعدي واخوانه.

وأعلنت "سرايا القدس" السبت إطلاق عملية "وحدة الساحات"، مواصلة إطلاق رشقاتها الصاروخية، باتجاه مواقع إسرائيلية.

وقال بيان صادر عن "سرايا القدس" إنها أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه كل من تل أبيب وأسدود وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل، إلى جانب بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق أنها أمطرت نير عوز بعدد من قذائف الهاون، ومدن أسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر منزلا في مستوطنة سديروت (جنوب)، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT