السيسي: الصين دولة واحدة وهذا لصالح الاستقرار في العالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لها ثوابت في سياساتها الخارجية تكون داعمة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية أجراها يوم السبت: "يهمنا أن يكون العالم مستقرا لصالح الجميع، وسياساتنا ثابتة تجاه الوضع في تايوان.. الصين دولة واحدة وهذا لصالح الاستقرار في العالم".

وتابع: "إحنا مش محتاجين تكون فيه أزمات أكتر من كده تأثر علينا كلنا".

وطارت رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان مساء الثلاثاء الماضي، وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية، وأثارت زيارتها غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.

وأعربت بيلوسي هناك عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تغير الوضع القائم.

وأكدت الإدارة الأمريكية لبكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، ونأت بنفسها عن زيارة بيلوسي لتايوان، قائلة إن بيلوسي تتخذ قراراتها بنفسها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية