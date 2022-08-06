كتلة "الجيل الجديد" المعارضة: سلطات إقليم كردستان العراق تعتقل مجموعة من قياداتنا

أعلنت كتلة "الجيل الجديد" في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن سلطات إقليم كردستان العراق اعتقلت مجموعة من "قياداتها".

وذكرت في بيان صحفي، أن "سلطات الإقليم اعتقلت عددا من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وأكثر من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك في الإقليم".

وأضافت: "نحمل سلطات الإقليم وحزبي الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستانيين مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، وأبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث".



المصدر: RT