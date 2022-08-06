وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الاسلامي في الخارج سيدفعون الثمن

قال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس أن قادة حركة الجهاد الاسلامي في الخارج سيدفعون الثمن.

وقال غانتس أن قيادة حركة الجهاد الإسلامي مفصولة عن الواقع وستدفع الثمن.

وتابع خلال زيارة تفقدية لمنظومة القبة الحديدية أن: "قيادة الجهاد الإسلامي الموجودة في فنادق طهران وسوريا ولبنان معزولة عن شعبها. لن يدفع الحرس الثوري رواتب أفرادها".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة استهداف منصات إطلاق الصواريخ التابعة لسرايا القدس وذلك خلال جلسة تقييم ترأسها غانتس في مكتبه بمشاركة مسؤولين عسكريين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لمعركة قد تستمر أسبوعا على الأقل.

المصدر: RT