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توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود

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توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود
محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة
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توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، اليوم السبت، بعد نفاد الوقود، وفق ما أفاد به ناطق باسم شركة الكهرباء، بعد 5 أيام من إغلاق إسرائيل معبرا مع القطاع الفلسطيني.

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وقال الناطق باسم شركة الكهرباء في غزة، محمد ثابت: "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود، وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة".

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستدخل كميات من الوقود للمحطة، لكنها لم تفعل. 

وبإعلان سلطة الطاقة إطفاء محطة التوليد، سيصبح المتوافر من كهرباء في غزة 120 ميغاوات، في الوقت الذي يحتاج فيه مليونا فلسطيني يعيشون في القطاع الساحلي إلى أكثر من 500 ميغاوات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يصبح جدول توزيع الكهرباء في غزة 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل.

المصدر: أ ف ب

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