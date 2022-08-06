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سانا: رتل من القوات الأمريكية يضم صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق يتجه نحو الأراضي العراقية

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سانا: رتل من القوات الأمريكية يضم صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق يتجه نحو الأراضي العراقية
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أفادت وكالة "سانا" بأن قوات أمريكية أخرجت مجددا دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة حيث توجه رتل يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية

وأشارت مصادر محلية من ريف اليعربية إلى أن رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط وشاحنات وناقلات تابعة للقوات الأمريكية توجه مساء الجمعة من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد "غير الشرعي".

وأخرجت القوات الأمريكية الثلاثاء الماضي رتلا من الآليات يضم 31 آلية، منها صهاريج محملة بالنفط "المسروق" وشاحنات عبر معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية ترافقه مدرعات عسكرية أمريكية.

المصدر: سانا

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