المدير العام للأمن الوطني المغربي يستقبل مسؤولا أمنيا إسرائيليا

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف حموشي، بالرباط، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي.

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وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب إلى أن "هذا الاستقبال يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وأوضح البيان أن "هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين".

المصدر: "I24"