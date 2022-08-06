"النهضة" تدعو الحكومة التونسية للمصارحة بحقيقة الوضع الاقتصادي

دعت حركة "النهضة" الحكومة التونسية إلى "مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والكف عن اعتماد سياسات مضللة".

إقرأ المزيد

وطالبت الحركة في بيان لها أمس الجمعة، حكومة البلاد "بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور، ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة، ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين".

كما دعت إلى "نشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات"، مطالبة السلطات بـ"الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات (السابقة) بالفساد والإيهام باختلاس المال العام، دون تقديم أي دليل".

ويوم الأربعاء، أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على "ضرورة ترتيب الآثار القانونية لكل تجاوز فيما يتعلق بالهبات التي كان يفترض أن ينتفع بها الشعب".

وذلك عقب اطلاعه على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتبر سعيد، أن "الأرقام الواردة بالتقرير ضخمة، وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي".

المصدر: الأناضول