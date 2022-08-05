سفارة البحرين في تل أبيب تدعو إلى اتباع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية

وجهت سفارة البحرين في تل أبيب نداء لمواطنيها المتواجدين في إسرائيل على خلفية التصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ودعت السفارة مواطنيها في إلى اتباع الاجراءات الأمنية الرسمية المعلنة من قبل السلطات الإسرائيلية. ودعتهم إلى "توخي الحيطة والحذر" .

وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة أدى إلى مقتل القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وتسعة آخرين بين طفلة.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية بقصف عدد من المدن الإسرائيلية بالصواريخ.