 
مباشر

الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة بغية احتواء الوضع في غزة

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة بغية احتواء الوضع في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk7z

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة بغية احتواء الوضع في غزة.

 وقال بيان صادر عن الوزارة أن مصر تريد احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جهتها نقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مسؤولة قولها إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لوقف التصعيد فى قطاع غزة، والعودة للتهدئة.

 وأشارت المصادر إلى إن "جهود الوساطة المصرية لن تتوقف، وتركز على وقف التصعيد في القطاع، في أعقاب القصف الذى شهده القطاع".

وأوضح أن "مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات، وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور