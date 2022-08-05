هيئة البث الإسرائيلية: مدينة سديروت تتعرض حاليا لقصف بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مدينة سديروت تتعرض حاليا لقصف بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية.

وقالت الهيئة أن القصف الصاروخي المكثف يشمل ايضا المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وتشن المقاومة الفلسطينية هجمات صاروخية مكثثة تجاه البلدات الاسرائيلية ردا على اغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري.

كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 9 فلسطينيين آخرين في الغارات الاسرائيلية المتواصلة.

المصدر: RT