 
مباشر
عاجل
دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة بسبب قصف بصواريخ فلسطينية وصفارات الانذار تدوي مجددا في عسقلان

هيئة البث الإسرائيلية: مدينة سديروت تتعرض حاليا لقصف بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية

أخبار العالم العربي

هيئة البث الإسرائيلية: مدينة سديروت تتعرض حاليا لقصف بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk7u

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مدينة سديروت تتعرض حاليا لقصف بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية.

وقالت الهيئة أن القصف الصاروخي المكثف يشمل ايضا المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وتشن المقاومة الفلسطينية هجمات صاروخية مكثثة تجاه البلدات الاسرائيلية ردا على اغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري.

كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 9 فلسطينيين آخرين في الغارات الاسرائيلية المتواصلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور