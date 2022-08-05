مصر.. تفاصيل تفطر القلوب في حادثة وفاة 5 شبان

كشف مصدر مصري تفاصيل مصرع 5 شبان داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية.

وأكد المصدر سقوط أحد الشبان داخل بالوعة صرف صحي بقرية اللبيشة التابعة لدائرة مركز شرطة أشمون، أثناء سيرة في القرية، حيث استغاث بالمارة.

وحاول أحد الشبان انقاذه لكنه سرعان ما سقط في الحفرة، ثم حاول 3 شبان آخرين انقاذهما لكنهم واجهوا المصير ذاته، حيث كان كل ضحية يحاول انقاذ من سقط قبله ولكن من كان ينزل في البالوعة يصاب بحالة تسمم نتيجة استنشاق غاز سام.

وقد توفي الشبان الخمسة نتيجة استنشاق الغاز.

ودفعت غرفة طوارئ الحماية المدنية بقوة من الغواصين التابعين لقسم الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين والتنسيق مع الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى العام.

وجرى إخطار جهات التحقيق لبدء التحقيقات في الواقعة ومعاينة موقع الحادث والجثامين تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.