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سرايا القدس تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

مباشر.. بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل(تحديث مستمر)

أخبار العالم العربي

مباشر.. بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل(تحديث مستمر)
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بدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.

- إطلاق أكثر من 10 رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو إسرائيل.

- الصواريخ الفلسطينية تستهدف مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون.

- استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزة.

- صافرات الإنذار تدوي في نتيفوت

- الجيش الإسرائيلي يقول أنه اعترض 33 صاروخا من أصل 80 أطلقت من قطاع غزة.

يتبع ..

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