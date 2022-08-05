مباشر.. بدء القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية على أهداف داخل إسرائيل(تحديث مستمر)
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بدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.
- إطلاق أكثر من 10 رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو إسرائيل.
- الصواريخ الفلسطينية تستهدف مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون.
- استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزة.
- صافرات الإنذار تدوي في نتيفوت
- الجيش الإسرائيلي يقول أنه اعترض 33 صاروخا من أصل 80 أطلقت من قطاع غزة.
يتبع ..
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