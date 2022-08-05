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مصدر مسؤول لـ RT: مصر تبذل جهودا للوساطة ومنع التصعيد في غزة

أخبار العالم العربي

مصدر مسؤول لـ RT: مصر تبذل جهودا للوساطة ومنع التصعيد في غزة
Gettyimages.ru
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أكد مصدر مصري مسؤول لـ RT، أن القاهرة تبذل جهودا للوساطة، ومنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وأن تلك الجهود مستمرة ولن تتوقف.

وفي أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات، شدد المصدر، على أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع غزة احتواء الموقف.

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وأشار إلى الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية لم تتوقف ومنذ بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن.

وكان موقع "القاهرة 24" نقل عن مصادر مطلعة أن القاهرة أجرت اتصالات واسعة ومكثفة بتل أبيب، لإبلاغها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورا.

وأشارت المصادر إلى أن مصر أكدت، خلال اتصالاتها، "ضرورة توقف العملية العسكرية في قطاع غزة، وعدم التصعيد العسكري بالقطاع، في أعقاب سقوط شهداء ومصابين بينهم أطفال".

وشددت المصادر على أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس، كي لا تزداد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر.

 

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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