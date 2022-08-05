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غرفة فصائل المقاومة الفلسطينية: نحمل العدو مسؤولية العدوان والرد قادم بالطريقة التي نحددها

أخبار العالم العربي

غرفة فصائل المقاومة الفلسطينية: نحمل العدو مسؤولية العدوان والرد قادم بالطريقة التي نحددها
Gettyimages.ru مقاتلون من الفصائل الفلسطينية ـ أرشيف
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أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية انها "تحمل العدو مسؤولية العدوان والرد قادم وبالطريقة التي تحددها المــقـــاومــة".

وقالت في بيان صدر بعد اجتماع لقادة الفصائل في قطاع غزة "لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صموده".

وقال البيان إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد على أن "العدوان الصهيوني لن يمر مرور الكرام، وأن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".
وشددت الغرفة المشتركة بأنها "لن تسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته، موضحةً بأنها في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة".
ونعت الغرفة "الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء".

المصدر: RT

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