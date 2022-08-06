صحفية لبنانية .. موسم الاصطياف هو متنفس للمواطن اللبناني

تحدثت الصحفية اللبنانية، كريستل شقير، عن واقع المعاناه التي يعيشها المواطن اللبناني بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت.

شقير قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين: “كل لبناني كان موجودا في العاصمة بيروت او في لبنان بشكل عام تضرر بصورة كبيرة، فان المواطن اللبناني لا يعيش حالة من الاستقرار على كافة المستويات فهو يعاني اقتصاديا وماديا ومعنويا وسياسيا. الأمور كلها في جمود قاتل".

الصحفية اللبنانية أشارت الى التأثير الذي يحدثه عودة المهاجرين اللبنانين في فصل الصيف على الاقتصاد قائلة

"قد نكون اليوم في عز موسم الاصطياف ويقول البعض بأنه متنفس للمواطن اللبناني، ولكن كلنا نعلم أن بعد عودة المغتربين اللبنانيين الى بلدانهم (في المهجر) سنعود إلى الدوامة نفسها، خصوصا اننا في عز الاستحقاقات المصيرية التي تنتظر لبنان".

وتحدثت شقير عن مدى تأثير هجرة العقول من لبنان على كافة القطاعات، قائلة: "في هذه الفترة بالتحديد، اضافة الى الفترات السابقة التي كان يصدر فيها لبنان العلم الي الخارج وكل هذه القدرات البشرية التي صدرها الي العالم ازدادت مع الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وايضا بعد الثورة، وكانت الدول الخارجية هي المستفيد الاول من هذه القدرات. كل هذه الهجرة اثرت على قطاعات عدة في لبنان كالقطاع الطبي والتعليمي وغيرهما".

المصدر: RT