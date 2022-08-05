الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: ليس هناك خطوط حمراء أمام رد الحركة على العدوان الإسرائيلي

قال أمين عام حركة الجهـاد الإسلامي زياد النخالة أنه ليس هناك خطوط حمراء أمام رد الجــهــــاد الإســــلامي على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال نخالة" لن نتراجع وسنتقدم ونبذل دماءنا وكل قواتنا وجهدنا وسلاحنا في هذه المعركة"، مضيفا "نحن في معركة مفتوحة والمقاومة ستخوضها بكل شجاعة واقتدار".

وتابع "مقاتلونا الآن على جهوزية كاملة للتعامل مع هذا العدوان وندعو الله بالنصر".

وقال في تصريحات نقلتها قناة الميادين " لا زلنا في بداية المعركة ولا يمكن الحديث عن وساطات ولنا شهداء على الأرض... نحن في الساعات الأولى للمعركة المفتوحة وحالياً لا يمكن الحديث عن قضايا الحلفاء ومواجهتنا للعدوان ترتب واجبات عليهم.. وفق ترتيباتنا فإن كل المقاومين سيقومون بواجباتهم وسنضع كل مدن الاحتلال تحت ضرباتنا".

وقال "ما يجري هو امتداد لمعركة "سيف القدس" وإن شاء الله سنحقق ما لم نحققه وقتها ومعركتنا هي وجود أو لا وجود".

وتابع " سنضع كل مدن الاحتلال تحت ضرباتنا وسنقوم بتغيير المعادلات في المنطقة في اصرارنا على الانتصار"

المصدر: وكالات