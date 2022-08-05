العراق.. الحلبوسي يدعم الصدر لإجراء انتخابات مبكرة

أبدى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تأييده دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

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وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وتابع: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في كلمة متلفزة: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.

وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار، خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.

كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.

المصدر: RT